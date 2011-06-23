Excel: Suchfeld per Makro öffnen

Lösung: Sie können beides haben; sogar im gleichen Dokument. Denn falls jemand das Suchfeld vorschnell wegklickt, ist es ganz praktisch, es via Button wieder zu öffnen.

Variante 1 fürs Suchfeld, das direkt beim Öffnen der Datei erscheint. Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F11, um den VBA-Editor zu öffnen. Klicken Sie doppelt auf «Diese Arbeitsmappe». Klappen Sie oben «(Allgemein)» auf, wählen Sie «Workbook» und gleich rechts daneben «Open». Zwischen die beiden vorgegebenen Zeilen (Sub/End Sub) kopieren oder tippen Sie diese Zeile:

Application.Dialogs(xlDialogFormulaFind).Show

Der ganze Code sieht dann so aus:

Private Sub Workbook_Open()

Application.Dialogs(xlDialogFormulaFind).Show

End Sub

Speichern Sie das Ganze. Beim Öffnen der Datei haben Sie jetzt jedesmal die Suchmaske griffbereit.