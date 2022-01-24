Excel: Summe aller Einträge pro Monat

Lösung: Die Lösung für Ihr Problem ist die Funktion SUMMEWENN(). Diese sucht in einer Spalte nach bestimmten Werten und zählt dann die Werte in einer anderen Spalte, aber in der gleichen Reihe, zusammen. Für Ihr Problem müssen Sie aber zusätzlich mit der Funktion MONAT() den Monat aus dem Datum holen. Schreiben Sie ihn in eine zusätzliche Spalte, die Sie später verstecken können.

Als Erstes fügen Sie nun also neben der Spalte mit dem Datum eine neue Spalte ein. In der obersten Zeile fügen Sie folgende Formel ein: =MONAT(A2). A2 muss durch die oberste Datumszelle in Ihrem Arbeitsblatt ersetzt werden. Dann vervollständigen Sie die ganze Spalte nach unten. Nun sollte die ganze Spalte jeweils die Nummer des Monats des entsprechenden Datums enthalten.

Jetzt gehts zur «grossen» Formel. Unsere Beispieltabelle hat 600 Zeilen. Dort, wo Sie die Summen für den Monat Januar haben wollen, fügen Sie folgende Formel ein: =SUMMEWENN($B$2:$B$600;1;$C$2:$C$600). Als ersten Parameter (hier B2:B600) übergeben wir die Werte, nach denen Excel suchen soll, also unsere Monate, die bei uns in der Spalte B stehen. Als zweiten Parameter geben wir an, wonach Excel suchen soll. Der Januar ist Monat 1, Februar Monat 2 und so weiter. Klingt logisch, oder? Als Drittes müssen wir Excel noch sagen, welche Werte es zusammenzählen soll. Im Beispiel ist es der Bereich von C2 bis C600. Die Zahlen im ersten und im dritten Parameter müssen sich natürlich entsprechen, sonst ergibt die Formel keinen Sinn!