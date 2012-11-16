16. Nov 2012
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: SUMMEWENN, sofern nicht leer
Problem: Spalte B der Tabelle enthält Zahlen, Spalte C enthält in einigen Zellen ein Datum, andere Zellen in C sind leer. In einer Zelle habe ich die Formel «=SUMMEWENN(C2:C5;"";B2:B5)», die jene Zellen zusammenzählt, deren Nachbarzelle leer ist (also kein Datum enthält). Aber wie lautet die korrekte Formel für «SUMMEWENN nicht leer»?
Lösung: Die erste Formel funktioniert ja offenbar wunschgemäss:
=SUMMEWENN(C2:C5;"";B2:B5) summiert die Zellen B2 bis B5, sofern in C2 bis C5 kein Datum steht bzw. die Zelle leer ist.
Greifen Sie für die «nicht leer»-Variante zu dieser Formel:
=SUMMEWENN(C2:C5;"<>"&"";B2:B5)
Durch das «&» verknüpfen Sie ein «kleiner als» und «grösser als» («<>») mit dem Kriterium «leer» («""»). Die beiden Vergleichsoperatoren werden dadurch als Text behandelt und deshalb zwischen zwei "" gesetzt. (PCtipp-Forum)
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