Excel: SUMMEWENN, sofern nicht leer

Lösung: Die erste Formel funktioniert ja offenbar wunschgemäss:

=SUMMEWENN(C2:C5;"";B2:B5) summiert die Zellen B2 bis B5, sofern in C2 bis C5 kein Datum steht bzw. die Zelle leer ist.

Greifen Sie für die «nicht leer»-Variante zu dieser Formel:

=SUMMEWENN(C2:C5;"<>"&"";B2:B5)

Durch das «&» verknüpfen Sie ein «kleiner als» und «grösser als» («<>») mit dem Kriterium «leer» («""»). Die beiden Vergleichsoperatoren werden dadurch als Text behandelt und deshalb zwischen zwei "" gesetzt. (PCtipp-Forum)