Tipps & Tricks
Excel-Tabelle in Word um 90° drehen
Sie können die Tabelle in Word als Bild einfügen und anschliessend drehen. Kopieren Sie die Excel-Tabelle und wählen Sie in Word Menü Bearbeiten/Inhalte einfügen. Wählen Sie nun als Format "Grafik" oder "Bitmap" aus. Die Option "Verknüpfung einfügen" muss deaktiviert sein. Das Bild kann nun mittels der Schaltfläche "Linksdrehung" auf der Grafiksymbolleiste gedreht werden.
Aber: Sie können die Tabelle nicht mehr editieren und sie kann auch nicht mit Excel verknüpft werden. Spätere Änderungen werden also nicht übernommen.
Eine zweite, etwas umständlichere Lösung lässt die nachträgliche Bearbeitung oder eine Verknüpfung noch zu.
Kopieren Sie die Tabelle in Excel und fügen Sie sie in Excel (!) auf einem leeren Tabellenblatt transponiert ein. Wählen Sie dazu Menü Bearbeiten(Inhalte einfügen und aktivieren Sie die Option "transponieren". Das Tabellenraster wird nun um 90° gedreht, d.h. Spalten werden zu Zeilen und Zeilen zu Spalten.
Kopieren Sie diese Tabelle erneut und fügen Sie sie in Word ein. Markieren Sie die eingefügte Tabelle und wählen Sie Menü Format/Absatzrichtung (bzw. in einigen Versionen Format/Textrichtung). Geben Sie hier die gewünschte Textdrehung an.
Fertig.
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