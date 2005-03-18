Excel-Tabelle in Word um 90° drehen

Sie können die Tabelle in Word als Bild einfügen und anschliessend drehen. Kopieren Sie die Excel-Tabelle und wählen Sie in Word Menü Bearbeiten/Inhalte einfügen. Wählen Sie nun als Format "Grafik" oder "Bitmap" aus. Die Option "Verknüpfung einfügen" muss deaktiviert sein. Das Bild kann nun mittels der Schaltfläche "Linksdrehung" auf der Grafiksymbolleiste gedreht werden.

Aber: Sie können die Tabelle nicht mehr editieren und sie kann auch nicht mit Excel verknüpft werden. Spätere Änderungen werden also nicht übernommen.

Eine zweite, etwas umständlichere Lösung lässt die nachträgliche Bearbeitung oder eine Verknüpfung noch zu.