Excel: Tabellenblätter nummerieren und sortieren

Wenn Sie es nun in dieser Excel-Arbeitsmappe nicht mehr brauchen, löschen Sie den Code wieder aus dem VBA-Fenster. Denn sonst wird Ihnen Excel beim nächsten Speichern das Dateiformat .xlsm (Excel-Arbeitsmappe mit Makros) ans Herz legen.

Falls Sie das Makro auch in anderen Excel-Dateien haben möchten, erstellen Sie eine Makro-Mappe namens Personal.xlsb und legen diese in einen Vorlagen-Ordner, siehe hierzu: «Excel: Arbeitsmappe für zentrale Makros».

Neu nummerieren

Vielleicht löschen Sie hie und da Tabs und schieben diese an andere Positionen. Eines Tages gehören diese neu nummeriert. Mit dem obigen Makro würde vor die alte zweistellige Nummer eine neue gesetzt. Aus «01Startseite» würde «0101Startseite». Darum brauchen Sie ein Makro, das diesmal die zweistelligen Zahlen nicht vor den Blattnamen setzt, sondern die ersten zwei Zeichen in den Blattnamen ersetzt.

Das wäre dann diese Variante des Makros: