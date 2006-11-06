Excel: Tabellenblatt duplizieren

Wenn Sie ein Tabellenblatt komplett kopieren wollen, machen Sie entweder einen Rechtsklick auf das Blattregister der betroffenen Tabelle oder wählen "Bearbeiten" während Sie in der Tabelle sind. Bei der Option "Verschieben/kopieren..." erscheint ein Fenster. Aktivieren Sie das Kästchen "Kopie erstellen" und klicken auf "OK". So wird eine Duplikat Ihres Tabellenblattes erstellt, das auch Einstellungen wie Querformat und Seitenränder übernimmt.