6. Nov 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Tabellenblatt duplizieren
Wenn ich im Excel ein Tabellenblatt habe, das ich kopieren möchte, wähle ich das ganze Blatt aus und kopiere es in das nächste leere Tabellenblatt. Leider gehen dabei Einstellungen wie Hoch-/Querformat oder die Breiten der Seitenränder verloren. Gibt es eine Möglichkeit ein Tabellenblatt mit diesen Einstellungen komplett zu kopieren?
Wenn Sie ein Tabellenblatt komplett kopieren wollen, machen Sie entweder einen Rechtsklick auf das Blattregister der betroffenen Tabelle oder wählen "Bearbeiten" während Sie in der Tabelle sind. Bei der Option "Verschieben/kopieren..." erscheint ein Fenster. Aktivieren Sie das Kästchen "Kopie erstellen" und klicken auf "OK". So wird eine Duplikat Ihres Tabellenblattes erstellt, das auch Einstellungen wie Querformat und Seitenränder übernimmt.
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