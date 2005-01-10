Tipps & Tricks
Excel: Tastenkombination für Gross- und Kleinschreibung
Eine Tastenkombination gibt es dafür in Excel leider nicht. Sehr wohl gibt es Funktionen, die das Umwandeln von Werten in Klein- oder Grossbuchstaben erlauben (z.B. GROSS oder KLEIN). Das ist aber nicht das, was Sie hier meinen. Um das Problem zu lösen müssen wir uns mit einem Makro helfen. Öffnen Sie den VBA-Editor mit Alt+F11. Dort fügen Sie mit "Einfügen", "Modul" ein neues Code-Modul ein und kopieren den folgenden Text in das neue Fenster:
Public Sub GrossKleinSchreibung()
Dim zelle As Range
For Each zelle In Selection.Cells
If zelle = LCase(zelle) Then
zelle.Formula = UCase(zelle)
ElseIf zelle = UCase(zelle) Then
zelle.Formula = StrConv(zelle, vbProperCase)
Else
zelle.Formula = LCase(zelle)
End If
Next zelle
End Sub
Diesem Makro können wir nun eine Tastenkombination zuweisen. Mit den Tasten Alt+F8 gelangen Sie ins Makro-Menü. Dort sehen Sie in der Liste das neu erstellte Makro mit dem Namen GrossKleinSchreibung. Klicken Sie es an und wählen dann "Optionen". Nun können Sie die Tastenkombination wählen. Ich habe "r" eingegeben. Mit "OK" und "Abbrechen" gelangen Sie zurück in Excel und können das neue Makro gleich einmal ausprobieren. Schreiben Sie in eine Zelle einen beliebigen Text und drücken "Return". Danach wählen Sie die Zelle mit der Maus oder der Tastatur an und drücken Control und den von Ihnen gewählten Buchstaben (bei mir ist das Ctrl+r). Der Text sollte nun zuerst ganz klein geschrieben sein. Bei nochmaligem Drücken wird er gross und beim dritten Mal wird nur der erste Buchstabe gross.
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