Excel: Tastenkombination für Gross- und Kleinschreibung

Diesem Makro können wir nun eine Tastenkombination zuweisen. Mit den Tasten Alt+F8 gelangen Sie ins Makro-Menü. Dort sehen Sie in der Liste das neu erstellte Makro mit dem Namen GrossKleinSchreibung. Klicken Sie es an und wählen dann "Optionen". Nun können Sie die Tastenkombination wählen. Ich habe "r" eingegeben. Mit "OK" und "Abbrechen" gelangen Sie zurück in Excel und können das neue Makro gleich einmal ausprobieren. Schreiben Sie in eine Zelle einen beliebigen Text und drücken "Return". Danach wählen Sie die Zelle mit der Maus oder der Tastatur an und drücken Control und den von Ihnen gewählten Buchstaben (bei mir ist das Ctrl+r). Der Text sollte nun zuerst ganz klein geschrieben sein. Bei nochmaligem Drücken wird er gross und beim dritten Mal wird nur der erste Buchstabe gross.