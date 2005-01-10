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PCtipp Redaktion
10. Jan 2005
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Tastenkombination für Gross- und Kleinschreibung

In Word gibt es eine Tastenkombination (Umschalt + F3), mit der man zwischen Gross- und Kleinschreibung wechseln kann. Gibt es das auch in Excel? Wenn nicht, gibt es eine andere Möglichkeit in Zellen zwischen Gross- und Kleinschreibung zu wechseln?
© Quelle: PCtipp.ch

Eine Tastenkombination gibt es dafür in Excel leider nicht. Sehr wohl gibt es Funktionen, die das Umwandeln von Werten in Klein- oder Grossbuchstaben erlauben (z.B. GROSS oder KLEIN). Das ist aber nicht das, was Sie hier meinen. Um das Problem zu lösen müssen wir uns mit einem Makro helfen. Öffnen Sie den VBA-Editor mit Alt+F11. Dort fügen Sie mit "Einfügen", "Modul" ein neues Code-Modul ein und kopieren den folgenden Text in das neue Fenster:

Public Sub GrossKleinSchreibung()

Dim zelle As Range

For Each zelle In Selection.Cells

If zelle = LCase(zelle) Then

zelle.Formula = UCase(zelle)

ElseIf zelle = UCase(zelle) Then

zelle.Formula = StrConv(zelle, vbProperCase)

Else

zelle.Formula = LCase(zelle)

End If

Next zelle

End Sub

© Quelle: PCtipp.ch

Diesem Makro können wir nun eine Tastenkombination zuweisen. Mit den Tasten Alt+F8 gelangen Sie ins Makro-Menü. Dort sehen Sie in der Liste das neu erstellte Makro mit dem Namen GrossKleinSchreibung. Klicken Sie es an und wählen dann "Optionen". Nun können Sie die Tastenkombination wählen. Ich habe "r" eingegeben. Mit "OK" und "Abbrechen" gelangen Sie zurück in Excel und können das neue Makro gleich einmal ausprobieren. Schreiben Sie in eine Zelle einen beliebigen Text und drücken "Return". Danach wählen Sie die Zelle mit der Maus oder der Tastatur an und drücken Control und den von Ihnen gewählten Buchstaben (bei mir ist das Ctrl+r). Der Text sollte nun zuerst ganz klein geschrieben sein. Bei nochmaligem Drücken wird er gross und beim dritten Mal wird nur der erste Buchstabe gross.

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