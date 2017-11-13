Excel: Tastenkürzel für «Nur Werte einfügen»

Wenn Sie Daten aus einem Tabellenblatt ins andere kopieren, kommen die Formeln und Bezüge üblicherweise mit. Das bedeutet: Stand in der Ursprungstabelle etwas wie «=Tabelle1!A1+Tabelle1!A2», dann wird auch genau diese Formel mitkopiert. Sollten Sie jedoch nur einen Teil der Tabelle weitergeben wollen, stehen Sie vor einem Problem, etwa wenn jene Zellen oder Tabellenblätter fehlen, auf die sich die Formeln ursprünglich bezogen haben.

Darum greifen Sie in diesen Fällen nach dem Kopieren der Teiltabelle nicht einfach zu «Einfügen», sondern zu Start/Einfügen/Inhalte einfügen/Nur Werte. Wenn Sie das oft brauchen, dann ist das etwas umständlich. Wäre es nicht viel hübscher, dies auf eine Tastenkombination zu legen?

Das Miniatur-Makro

Vorausgeschickt: Wir haben es nur unter Windows getestet; ob es auch in Excel für Mac funktioniert, müssten Sie selbst ausprobieren. Ein Mac-Anwender meldete, es funktioniere bei ihm nicht.

Drücken Sie Alt+F11 zum Öffnen des VisualBasic-Editors. Falls Sie eine Vorlagenarbeitsmappe Personal.xlsb haben (siehe Tipp am Schluss), wechseln Sie zum Tabellen-Fenster und blenden Sie die Personal.xlsb via Ansicht/Fenster einblenden ein. Wechseln Sie zurück zum VB-Editor. In der linken Spalte sind alle aktiven Mappen zu sehen, denen Sie ein Makro einbauen könnten. Falls das Makro nur in der aktuellen Datei enthalten sein soll, doppenlicken Sie bei dieser auf DieseArbeitsmappe. Falls Sie das Makro in Ihre zentrale Makromappe legen wollen, doppelklicken Sie bei Personal.xlsb auf DieseArbeitsmappe.

Fügen Sie im neuen leeren Makrofenster diese drei Zeilen Code ein:

Sub FormatfreiEinfuegen()

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone

End Sub