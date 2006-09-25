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PCtipp Redaktion
25. Sep 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Mit TEXT() Monatsbezeichnungen aus Zahlen erzeugen

Ich habe mit der Formel =TEXT(A1;"MMMM") versucht, aus den Zahlen von 1-12, die ich in Spalte A meiner Exceltabelle stehen habe, die entsprechenden Monatsbezeichnungen zu erzeugen, also «Januar», wenn in Spalte A eine «1» steht, «Februar», wenn in Spalte A eine «2» steht, «März», wenn in Spalte A eine «3» steht etc. Das funktioniert jedoch leider nicht, denn das Ergebnis ist immer «Januar». Wie bekomme ich die anderen Monate?
© Quelle: PCtipp.ch

TEXT() formatiert eigentlich nur ein bereits vorhandenes, vollständiges Datum nach Ihren Wünschen, so wird beispielsweise nur der Monat, definiert durch &quot;MMMM&quot;, angezeigt.

Wenn sich in der Zelle jedoch nur eine einzelne Zahl befindet, ist das kein vollständiges Datum und deshalb kann die Darstellung aufgrund dieser Formel nicht funktionieren. Um die Formel für alle Monate verwenden zu können, müssen Sie Excel erst ein Datum aus der Zahl in Spalte A erzeugen lassen, aus dem wiederum der Monat formatiert ausgegeben wird. Dieses (interne, nicht sichtbare) Erzeugen eines Datums erfolgt durch die Eingabe von "&quot;1. &quot;" vor dem Zellbezug in der Formel.

Sie müssen die Formel also ein wenig erweitern, dann funktioniert sie. Die richtige Formel (für Zelle A1) lautet:

=TEXT(&quot;1. &quot;&A1;&quot;MMMM&quot;)

© Quelle: PCtipp.ch

Diese Formel ziehen Sie z.B. in Spalte B mit "AutoAusfüllen" für alle Zahlen von 1-12 herunter. Damit erhalten Sie die korrekten Einträge aller Monate von Januar bis Dezember:

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