Excel: Text und Zahl in Ergebnis verbinden und formatieren

Lösung: Da die Zelle durch die Verbindung von Text und Zahl nicht das normale Zahlenformat hat, lässt sie sich nicht über «Zellen formatieren» formatieren. Sie müssen die Formatierung direkt in der Formel eingeben und dabei die Funktion TEXT() verwenden. Das sieht dann z.B. so aus:

="Das Ergebnis lautet "&TEXT(D1;"0.000")