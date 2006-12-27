27. Dez 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: Text und Zahl in Ergebnis verbinden und formatieren
Problem: Ich möchte in Excel ein numerisches Ergebnis mit einem Text verbinden. Dies geht, indem man «="Das Ergebnis lautet "&A1» eingibt. Leider kann ich diese Zahl nicht formatieren. Ich bräuchte diese mit Tausender-Trennzeichen. Das Formatieren der Zelle nützt aber nichts.
Lösung: Da die Zelle durch die Verbindung von Text und Zahl nicht das normale Zahlenformat hat, lässt sie sich nicht über «Zellen formatieren» formatieren. Sie müssen die Formatierung direkt in der Formel eingeben und dabei die Funktion TEXT() verwenden. Das sieht dann z.B. so aus:
="Das Ergebnis lautet "&TEXT(D1;"0.000")
Damit wird die Zahl in Ihrer Ergebniszelle mit korrektem Tausender-Trennzeichen angezeigt.
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