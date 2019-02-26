Excel: Text zwischen zwei Zeichenfolgen auslesen

Alle vier Jahre gibts im Kanton Zürich die Kantonsratswahlen. Der Kanton bietet eine Liste mit allen über 1700 Kandidierenden zum Download. Um Politik geht es in diesem Artikel jedoch nicht, sondern um Excel: Schon wieder stehen die Namen und Nummern der Wahlkreise zusammen in einem Feld, etwa bei der obersten Kandidatin: «KR 2019 – Wahlkreis XV, Winterthur-Land». Und nun wollen Sie die Wahlkreisnummern sauber in eine separate Spalte schreiben, damit Sie diese vernünftig sortieren können. Und die zugehörigen Wahlkreisnamen am besten gleich mit!

Es gibt in Excel zwei Möglichkeiten, die gewünschte Zeichenfolge (hier: Wahlkreisnummer pro KandidatIn) in eine separate Spalte zu bekommen. Die einfachere dürfte in älteren Excel-Versionen aber noch fehlen.

Wahlkreis auslesen, leichte Variante

Folgendes klappt nur in neueren Excel-Versionen, die Sie allenfalls als Teil von Office 365 erhalten haben. Sie haben die Liste vor sich. Fügen Sie hinter dem zu zerpflückenden Feld eine Spalte ein. Nun zeigen Sie Excel in dieser Spalte in den ersten fünf bis sechs Zeilen genau, was Sie von ihm wollen: Tippen Sie also für die ersten paar Zeilen die Wahlkreise (XV, X, XVII, XVI, II) genau so ein, wie Excel sie darstellen soll. Pflanzen Sie den Cursor in die nächste Zeile und lassen Sie Excel via Daten/Datentools/Blitzvorschau zaubern. Voilà! Es füllt die restlichen Werte aus.

Schauen Sie sich die Daten danach aber gut an. Die Blitzvorschau macht manchmal Fehler. Bequem, aber etwas schade: Excel trägt mit dieser Methode keine Formel ein, sondern feste Werte. Die müssen Sie zwar jetzt nicht mehr selbst in Werte umwandeln, aber es wäre sicher lehrreich, wenn Excel die von ihm selbst ertüftelte Formel irgendwo anzeigen würde.