Excel: Textteile «abschneiden»

Mit den Funktionen "Links", "Rechts" und "Teil" können Sie nach Belieben Teile eines Textes herausfiltern. "Links" liefert die gewünschte Anzahl Zeichen ab Beginn des Textes, "Rechts" liefert den Schluss des Textes, und mit "Teil" können Sie Textstellen aus der Mitte übernehmen. Die genaue Syntax können Sie untenstehender Abbildung entnehmen.

Sie möchten aber nicht eine bestimmte Anzahl Zeichen behalten, sondern eine bestimmte Zeichenzahl "abschneiden". Deshalb müssen Sie zusätzlich die Anzahl Zeichen in der Zelle berücksichtigen (Funktion "Länge").

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Wenn in Ihrem Beispiel also in Zelle A1 "Artikel0045678 Glücksgefühl" steht, geben Sie in Zelle A2 folgende Formel ein:

=RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-15)

Excel zählt nun von der Zeichenzahl 15 Zeichen ab (entspricht der Länge der Artikelnummer) und liest ab Textende die übrigen Zeichen heraus. Übrig bleibt das "Glücksgefühl".