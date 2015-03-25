Tipps & Tricks
Excel-Trickli: AutoAusfüllen ohne Formatierung
Lösung: Sie haben eine schön bunt gestaltete Tabelle mit verschiedenen manuellen und bedingten Formatierungen. Sie müssen darin öfter Werte kopieren oder Zellen per AutoAusfüllen bestücken. Wenn Sie aber das kleine Quadrat an der rechten unteren Ecke der Zelle einfach mit der Maus herunterziehen, dann macht Excel zuviel des Guten: Es füllt nicht nur die Zahlen aus, sondern malt vielmehr auch die Linien und hinterlegten Farben mit.
Natürlich könnten Sie nun per Kopieren/Inhalte ausfüllen/Nur Werte in vielen Fällen Abhilfe schaffen. Aber beim AutoAusfüllen geht das in formatfreier Manier viel, viel einfacher: Ziehen Sie das AutoAusfüllen-Quadrat nicht mit der normalen (linken) Maustaste, sondern mit der rechten.
Beim Loslassen erscheint dann ein Kontextmenü - und darin wählen Sie jetzt elegant den Befehl Ohne Formatierung ausfüllen. Jetzt erscheinen die kopierten bzw. «autoausgefüllten» Werte - aber diesmal brav ohne Ihre schönen bunten Zellen falsch einzufärben.
Tipp: Obiges eignet sich, wenn nur Sie an der Tabelle arbeiten und wenn Sie dennoch öfter mal Anpassungen an den Formaten vornehmen wollen. Sind hingegen mehrere User am Werk, empfiehlt sich im Reiter Überprüfen der Blattschutz. Das ist ein gutes Werkzeug für den Schutz gegen versehentliche Änderungen. (PCtipp-Forum)
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