Excel-Trickli: AutoAusfüllen ohne Formatierung

Lösung: Sie haben eine schön bunt gestaltete Tabelle mit verschiedenen manuellen und bedingten Formatierungen. Sie müssen darin öfter Werte kopieren oder Zellen per AutoAusfüllen bestücken. Wenn Sie aber das kleine Quadrat an der rechten unteren Ecke der Zelle einfach mit der Maus herunterziehen, dann macht Excel zuviel des Guten: Es füllt nicht nur die Zahlen aus, sondern malt vielmehr auch die Linien und hinterlegten Farben mit.

Natürlich könnten Sie nun per Kopieren/Inhalte ausfüllen/Nur Werte in vielen Fällen Abhilfe schaffen. Aber beim AutoAusfüllen geht das in formatfreier Manier viel, viel einfacher: Ziehen Sie das AutoAusfüllen-Quadrat nicht mit der normalen (linken) Maustaste, sondern mit der rechten.