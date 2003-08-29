Excel: UND und ODER verschachteln

Ja, das lässt sich alles in einer einzigen Formel realisieren.

Die Berechnung sieht so aus:

=WENN(UND(ODER(A2="I";A2="II";A2="III");B2>=15);B2*$A$1;"-")

In der inneren Klammer, der ODER-Funktion, wird abgefragt, ob die Bedingung bezüglich der römischen Zahlen erfüllt ist. Die nächste Klammer von innen enthält dann die UND-Funktion, so dass auch die 15 berücksichtigt wird, und ganz aussen steht die WENN-Bedingungs-Abfrage, die Excel anweist, die Berechnung durchzuführen, wenn beide Bedingungen erfüllt sind, und wenn nicht, einen Bindestrich auszugeben.

Wenn in der Zelle A2 etwas anderes als I, II, oder III steht, wird die Berechnung nicht ausgeführt und wenn in Zelle B2 ein Wert unter 16 steht, wird die Berechnung auch nicht ausgeführt.

Für den Aufbau von verschachtelten Formeln ist die Vorgehensweise "von innen nach aussen" empfehlenswert. So kann man systematisch vorgehen und vermeidet Fehlermeldungen.