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PCtipp Redaktion
29. Aug 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: UND und ODER verschachteln

Ich habe eine Formel, welche 2 Bedingungen erfüllen muss: Die erste Bedingung ist, die Zelle A2 soll auf den Wert Römisch 1-3 kontrolliert werden, und wenn die Bedingung erfüllt ist, soll die Berechnung ausgeführt werden. Formel: =WENN(ODER(A2=«I»;A2=«II»;A2=«III»);B2*$A$1;«-»). Gleichzeitig soll überprüft werden, ob in der Zelle B2 ein Wert steht, der grösser oder gleich 15 ist. Formel: =WENN(B2>=15;B2*$A$1;«-»). Die Formeln einzeln eingeben ist kein Problem, nur kann ich das Ganze auch verschachteln, so dass ich nur noch eine Formel habe, welche 2 Bedingungen erfüllt? Die Berechnung soll nur ausgeführt werden, wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Ich bekomme immer nur Fehlermeldungen, wenn ich das versuche.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Ja, das lässt sich alles in einer einzigen Formel realisieren.

Die Berechnung sieht so aus:

=WENN(UND(ODER(A2=&quot;I&quot;;A2=&quot;II&quot;;A2=&quot;III&quot;);B2&gt;=15);B2*$A$1;&quot;-&quot;)

In der inneren Klammer, der ODER-Funktion, wird abgefragt, ob die Bedingung bezüglich der römischen Zahlen erfüllt ist. Die nächste Klammer von innen enthält dann die UND-Funktion, so dass auch die 15 berücksichtigt wird, und ganz aussen steht die WENN-Bedingungs-Abfrage, die Excel anweist, die Berechnung durchzuführen, wenn beide Bedingungen erfüllt sind, und wenn nicht, einen Bindestrich auszugeben.

Wenn in der Zelle A2 etwas anderes als I, II, oder III steht, wird die Berechnung nicht ausgeführt und wenn in Zelle B2 ein Wert unter 16 steht, wird die Berechnung auch nicht ausgeführt.

Für den Aufbau von verschachtelten Formeln ist die Vorgehensweise "von innen nach aussen" empfehlenswert. So kann man systematisch vorgehen und vermeidet Fehlermeldungen.

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