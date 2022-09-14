Excel: Wert aus Dropdown-Menü in Zellbezug umwandeln

Gestern haben wir in diesem frisch aktualisierten Beitrag gezeigt, wie Sie beispielsweise in einer Personalliste die Abteilungen via Dropdown-Menü aus der Liste in einem anderen Tabellenblatt nachschlagen.

Das Problem hierbei, wie auch jemand in den Kommentaren zum Artikel erwähnt hat: Das Dropdown-Menü schreibt den nachgeschlagenen Text in die Zelle (z. B. «Logistik»). Es verweist aber nicht mit etwas wie =Abt!$A$5 auf die Zelle, in der nachgeschlagen wurde. Das hat den folgenden, vielleicht unerwünschten Effekt: Wenn Sie in der Abteilungen-Liste z. B. eine Abteilung umbenennen, kommt diese Änderung nicht in der Personalliste an. Sie müssten in der Personalliste einen Suchen/Ersetzen-Durchgang durchführen, um die Namensänderung der Abteilung dort ebenfalls zu berücksichtigen.

Falls Sie Ihre Liste ausbauen und in Zukunft lieber per Zellverweis auf die Abteilung verlinken wollen, geht dies für neue Einträge so: Klicken Sie hinter dem Mitarbeiternamen in die Abteilung-Zelle. Im Formelfeld oben tippen Sie ein Gleichzeichen (=) ein, wechseln zum Blatt mit den Abteilungen, klicken auf den gewünschten Abteilungsnamen und drücken Enter.

Nachgeschlagenen Wert durch Zellverweis ersetzen

Schön und gut. Aber Sie haben schon 30 oder mehr bestehende Einträge. Wie können Sie diese nachträglich möglichst automatisch umwandeln, damit diese ebenfalls einen Zellverweis enthalten?

Fügen Sie in der Personalliste eine Hilfsspalte ein. Bei uns ist diese jetzt Spalte E. Unsere Nachschlageliste, die wir fürs Dropdown-Menü erzeugt hatten, heisst «Abteilungen». Verwenden Sie die Funktionen ZELLE mit dem Infotyp Adresse, sowie INDEX und VERGLEICH:

=ZELLE("Adresse";INDEX(Abteilungen;VERGLEICH(D2;Abteilungen;0)))

Das macht Folgendes: Sie wollen als Ausgabe die ZELLE haben, und zwar die Zelladresse. Mit INDEX schlagen Sie in der Liste namens Abteilungen nach und vergleichen hierfür den Wert, der in D2 steht (dort haben wir die per Dropdown übernommenen Werte).

Als Resultat erhalten Sie die komplette Adresse der Zelle, aus der Sie den Wert ursprünglich nachgeschlagen hatten, zum Beispiel so etwas:

[20220912WertAusDropdownMenuInFormelUmwandeln.xlsx]Abt!$A$5

Jetzt fehlen noch zwei Dinge: Erstens das vorangestellte Gleichzeichen, damit Sie daraus eine Formel machen können. Sie könnten eine zusätzliche Hilfsspalte erzeugen und das Gleichzeichen mit dem Inhalt der Adresszelle verketten:

=VERKETTEN("="&E2)

Das lässt sich aber auch von Anfang an in eine einzige Formel packen:

=VERKETTEN("="&ZELLE("Adresse";INDEX(Abteilungen;VERGLEICH(D2;Abteilungen;0))))

Das führt zu diesem Zwischenstand, bei uns in Spalte E. Jetzt haben Sie eigentlich die Formel. Aber sie basiert auf reinem Text. Doch von hier aus ist es nicht mehr weit: