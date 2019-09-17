Tipps & Tricks
Excel: Wie kann die 2 bei m² automatisch hochgestellt werden?
Excel kennt das Zahlenformat für Flächen oder Volumen nicht von selbst. Sie können Hochzahlen aber in einem benutzerdefinierten Format eingeben.
Gehen Sie dazu folgendermassen vor:
1. Markieren Sie die Zellen, in denen Sie die Werte mit einer Masseinheit mit Hochzahlen (m², m³) darstellen wollen.
2. Klicken Sie mit rechts drauf und gehen Sie zu Zellen formatieren; alternativ drücken Sie Ctrl+1 (Strg+1)
3. Wählen Sie als Kategorie Benutzerdefiniert aus.
4. Im Feld «Typ» geben Sie exakt dies ein, falls Sie zum Beispiel zwei Kommastellen und Kubikmeter (m³) haben wollen:
0.00 "m³"
Oder dies, falls es Quadratmeter (m²) ohne Kommastellen sind:
0 "m²"
Wichtiger Hinweis: Auf DE-Tastaturen erzeugen Sie die hochgestellte 2 «²» mit der Tastenkombination AltGr+2, die hochgestellte 3 «³» mit AltGr+3. Auf CH-Tastaturen hingegen müssen Sie die Symbole entweder aus Einfügen/Symbole holen, von anderswo kopieren oder Sie geben den ANSI-Code ein: Drücken und halten Sie die Alt-Taste, während Sie auf dem Ziffernblock 0178 bzw. 0179 eingeben (jetzt können Sie Alt wieder loslassen).
5. Bestätigen Sie mit OK
Wenn Sie nun einer Zelle, die eine Zahl oder Berechnung enthält, dieses Format zuweisen, wird die Zahl in der Zelle passend dargestellt, z.B. 200 m² oder 600.00 m³.
Noch ein Hinweis: Für Quadrat- oder Kubikzahlen (eigentlich Potenzen) in Formeln verwendet man das Zeichen ^. Statt 5² schreibt man 5^2. Da dieses Zeichen normalerweise als Akzent verwendet wird, erscheint es erst nach der Eingabe des nächsten Zeichens auf dem Bildschirm. Dasselbe geht aber auch mit einer Funktion, z.B. =POTENZ(5;2).
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