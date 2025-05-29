Excel & Word mit echtem Dunkelmodus

Und anders als bei Word gibt es hier keine Option, den Dunkelmodus auch aufs Tabellenblatt anzuwenden. Sie müssten zu einem Workaround greifen.

Dieser bestünde darin, in Ihrem Tabellenblatt einen dunklen Hintergrund und eine weisse Schrift zu verwenden. Man würde denken, man könne einfach das gesamte Blatt mit Ctrl+A markieren und via Rechtsklick/Zellen formatieren/Ausfüllen als Farbe Schwarz wählen. Das färbt zwar das ganze Blatt schwarz, aber leider auf Kosten der Gitternetzlinien.

So ginge der Workaround (mit grossem «Aber»)

Wenn Sie einen schwarzen oder dunkelgrauen Hintergrund verwenden, bleiben die Gitternetzlinien erhalten. Und dieser Hintergrund erfordert das Hinterlegen eines Bildes in der gewünschten Farbe. Öffnen Sie das kleine Windows-Zeichnungsprogramm Paint. Markieren Sie einen ungefähr 250 × 200 Pixel grossen Bereich und benutzen Sie das Zuschneiden-Symbol. Grösser muss das Bild nicht sein. Schnappen Sie sich die Palette und legen Sie darin beispielsweise ein sehr dunkles Dunkelgrau fest; hier nehmen wir RGB 38/38/38. Klicken Sie auf OK. In den Tools finden Sie das Füllen-Werkzeug und klicken in die Fläche. Voilà, ein fast schwarzes Rechteck. Speichern Sie die Datei im Format .png beispielsweise in C:\Benutzer\IhrName\Dokumente\Vorlagen.