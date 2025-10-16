Excel und Word: Strichcode per Seriendruck

Wollen Sie den Produktnamen und den Strichcode auf der Etikette haben? Gehen Sie im Reiter Sendungen zu Seriendruckfeld einfügen. Wählen Sie das Feld Produkt, falls Ihr Produktnamenfeld so heisst. Fügen Sie eine Zeilenschaltung ein. Hier kommt nun der Strichcode hin.

Drücken Sie Ctrl+F9 (Strg+F9), um ein leeres Feld einzufügen, das sich mit geschweiften Klammern und grauem Hintergrund zeigt. Die gesuchte Funktion heisst MERGEBARCODE, gefolgt vom Namen der Barcodespalte (bei uns «EAN») und der Angabe EAN13 (weil dies das gewünschte Strichcodeformat ist). Wir tippen deshalb dies ein: MERGEBARCODE EAN EAN13.

Klicken Sie mit rechts auf Ihr entworfenes Feld, wird es spannend: Hier entdecken Sie Barcode bearbeiten. Öffnen Sie dies, entfalten sich vor Ihnen zahlreiche weitere Optionen. Wie Sie sehen, gibts hier auch EAN-8 und sogar QR-Code. Klicken Sie unten auf Erweitert, zeigt sich ein weiteres kleines Fenster. Aktivieren Sie hier Daten anzeigen, falls nebst dem Strichcode auch die zugrundeliegende EAN-Nummer erscheinen soll (was üblich ist). Grösse und Drehung gibt Ihnen zudem die Option, die Höhe oder Breite des Codes anzupassen (damit er auf der Etikette Platz hat) oder ihn gar beispielsweise um 90 Grad zu drehen. Auch die Farbe des Codes passen Sie auf Wunsch an. Wir verringern die Höhe auf 2,6 cm, damit der Code auf den Kleber passt.