Tipps & Tricks
Excel/Word: Warum erscheint das €-Zeichen anstelle des E?
Lösung: Das passiert Ihnen auch, wenn Sie (C), (R) oder (TM) eintippen; die werden zu Copyright-, Marken-Symbolen und Warenzeichen (©, ® und ™). Die Zeichenfolge (E) wird zum Eurozeichen €.
Das sind schlicht und ergreifend AutoKorrektureinträge, die in den Microsoft-Office-Programmen Excel und Word ab Werk hinterlegt sind. Die werden Sie aber im Nu wieder los.
Öffnen Sie Datei/Optionen und wechseln zur Rubrik Dokumentprüfung. Klicken Sie hier auf die AutoKorrekturoptionen.
Sie entdecken die Missetäter schon ganz oben in der Liste. Klicken Sie den Eintrag an, der Ihnen in die Quere kommt, und klicken Sie auf Löschen.
Es handelt sich hier übrigens um gemeinsam benutzte AutoKorrektureinträge. Das bedeutet: Wenn Sie einen in Excel löschen, erscheint er auch in Word nicht mehr. (PCtipp-Forum)
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