Excel/Word: Warum erscheint das €-Zeichen anstelle des E?

Lösung: Das passiert Ihnen auch, wenn Sie (C), (R) oder (TM) eintippen; die werden zu Copyright-, Marken-Symbolen und Warenzeichen (©, ® und ™). Die Zeichenfolge (E) wird zum Eurozeichen €.

Das sind schlicht und ergreifend AutoKorrektureinträge, die in den Microsoft-Office-Programmen Excel und Word ab Werk hinterlegt sind. Die werden Sie aber im Nu wieder los.

Öffnen Sie Datei/Optionen und wechseln zur Rubrik Dokumentprüfung. Klicken Sie hier auf die AutoKorrekturoptionen.