Excel: Zahl der Standtage errechnen

Zwei Datumsangaben voneinander zu subtrahieren, ist in Excel genauso einfach wie zwei Zahlen voneinander zu subtrahieren. Die Formel lautet also einfach: =B1-A1

Allerdings berücksichtigt Excel dabei den ersten Tag nicht, genauso wie eine Subtraktion =30-28 die Zahl 2 ergibt und nicht 3, ergibt sich bei =B1-A1 ebenfalls die Anzahl der Tage gleich 2. Diese Zahl erhalten Sie jedoch nur, wenn Sie die Zelle über "Zellen formatieren" mit dem Format "Zahl" versehen. Sonst wird Ihnen ein Datumsformat angezeigt, in diesem Fall der 02.01.00.

Wenn Sie die Formel jedoch so ergänzen: =B1-A1+1 und das Zellenformat auf "Zahl" setzen, erhalten Sie das von Ihnen gewünschte Ergebnis, die Zahl 3.

Monats- und Jahreswechsel handhabt Excel souverän selbst, darum brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Wenn das erste Datum im alten Monat/Jahr liegt und das zweite Datum im neuen, bleibt die Formel dieselbe und das Ergebnis stimmt auch, wie Sie hier sehen: