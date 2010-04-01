Excel: Zahlen in Worten ausdrücken

Lösung: Tatsächlich gibt es so ein Excel-Add-In, das genau die gesuchte Funktion bereitstellt.

Es ist eine kleine Dokumentation übers Anpassen der Parameter verfügbar. Die Sache ist aber einfach zu benutzen. Laden Sie die Datei «inworten2.xla» von der Entwickler-Webseite herunter. Öffnen Sie sie in Excel und aktivieren Sie die Makros.

Sie entdecken z. B. in Excel 2007 einen neuen Tab namens Add-Ins. Jetzt ist das Add-In aktiv. Testen Sie es: Tippen Sie z. B. in A5 eine Zahl ein, beispielsweise 42. In B5 tippen Sie die Formel =inWorten(A5). Schon erscheint: zweiundvierzig.

Wermutstropfen: Im Reiter Add-Ins steckt ein Menüpunkt Parameter, der dazu dienen würde, einige Einstellungen anzupassen. Das fruchtet aber leider unter Excel 2007 nicht; etwa das Aktivieren der für uns Schweizer interessanten Option «ß in ss Änderung» hat keinen Effekt. (PCtipp-Forum)