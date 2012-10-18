Excel: Zahlen in Worten ausgeben

Lösung: Fürs Gestalten und Ausdrucken der Gutscheine eignet sich Word grundsätzlich besser als Excel; wobei Sie die Daten zuvor am besten in Excel aufbereiten. Ohne ein wenig Add-In-Hilfe geht das allerdings nicht.

Versuchen Sie es mit diesem Add-In: www.rendar.de/excel/inworten2.xla

Kurzanleitung: Laden Sie die Datei «inworten2.xla» von der Entwickler-Webseite herunter. Öffnen Sie sie in Excel und aktivieren Sie die Makros. Sie entdecken in Excel 2007 oder 2010 einen neuen Tab namens Add-Ins. Jetzt ist das Add-In aktiv. Testen Sie es: Tippen Sie etwa in A2 eine Zahl ein, beispielsweise 42. In B2 tippen Sie die Formel =inWorten(A2). Schon erscheint: zweiundvierzig.

Alternative: Add-In von SmartTools. SmartTools hat ebenfalls ein Add-In mit dieser Funktion. Laden Sie von der Entwicklerwebseite das Add-In «ZahlInWorten» nach einer Gratisregistrierung herunter. Geben Sie Ihren Namen und eine gültige Mailadresse an, da Sie bei der Installation einen Code anfordern müssen. Nach der Installation konsultieren Sie die Hilfedatei.