14. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Excel: &-Zeichen in der Kopfzeile
Ich möchte in der Kopf-/Fusszeile folgenden Titel eingeben: «arbeit&verkehr» (in einem Wort geschrieben). Leider geht das nicht, es zeiget dann nur die Hälfte an («arbeiterkehr»). Gibt es dafür eine Lösung?
Das &-Zeichen wird von Excel als Steuerzeichen für Tastaturbefehle benutzt. Um dem Programm beizubringen, dass das kaufmännische "Und" gedruckt werden soll, geben Sie einfach zwei & hintereinander ein.
Nun wird in der Kopfzeile der korrekte Text angezeigt.
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