Excel zeigt Formel statt Zellwerte

Lösung: Das liegt ziemlich sicher daran, dass diese Zellen nicht als Zahlen bzw. Standard formatiert sind, sondern als Text. Das gibt jetzt ev. etwas Arbeit: Markieren Sie zuerst alle betroffenen Zellen, klicken mit Rechts drauf und gehen zu Zellen formatieren. Wählen Sie hier das Standard-Format. Jetzt ändert sich vorerst noch nichts. Sie müssen jetzt jede Zelle mindestens einmal «anfassen», damit Excel die Formel neu als solche erkennt. Klicken Sie in eine der betroffenen Zellen, drücken die Taste F2 und anschliessend Enter. Jetzt wird Excel merken, dass es sich um eine Formel handelt und zeigt das Ergebnis an. (PCtipp-Forum)