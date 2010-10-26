Excel: Zeile automatisch ausblenden

Lösung: Im Prinzip wäre das Löschen oder Ausblenden einer Zeile auch manuell schnell erledigt: Klicken Sie vorne mit Rechts auf eine Zeilennummer und wählen Löschen oder Ausblenden.

Ansonsten geht Ihr Vorhaben auch per AutoFilter: Sie definieren z.B. die erste Spalte als «Erledigt»-Spalte. Dort drin setzen Sie ein x oder ein anderes Zeichen in jede Zeile, die Sie ausblenden wollen. Klicken Sie auf den Spaltentitel, gehen in Excel 2007 zum Reiter Daten und klicken im Bereich «Sortieren und Filtern» auf Filtern. Es erscheinen kleine Filterpfeile in den Überschriften. Klappen Sie jenen Ihrer Erledigt-Spalte auf und haken Sie nur «Leere» an. Schon werden die Zeilen mit dem «x» ausgeblendet. In früheren Excel-Versionen finden Sie den Filter unter Daten/Filter/AutoFiler.

Nachteil: Die Zeilen verschwinden nicht sofort, wenn Sie ein neues x einsetzen. Wenn Sie also später noch mehr Aufgaben als erledigt markieren, müssen Sie im Reiter Daten am Schluss noch auf Erneut übernehmen klicken. In Excel 2003 klicken Sie in der betroffenen Spalte jeweils nochmals kurz den Filterpfeil und darin das Filterkriterium an; dann wird erneut gefiltert. (PCtipp-Forum)