Excel: Zellbezeichnung zusammensetzen

Lösung: Was Sie suchen, klingt nach einer Aufgabe für die Funktion INDIREKT. Darin verketten Sie die Inhalte aus A1 und B1.

Tippen Sie in A2 folgende Formel ein:

=INDIREKT(A1&B1)

Voilà:

Das klappt auch in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, wie z.B. in OpenOffice.org und LibreOffice. (PCtipp-Forum)