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PCtipp Redaktion
9. Feb 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Zellen nach Resultat einfärben

Problem: Ich habe in einem Excel-Dokument in einer Zelle die Ausgabe «Offen» oder «Abgeschlossen». Um eine bessere Übersicht zu erhalten, möchte ich nun, dass sich der Hintergrund der Zelle bei «Offen» grün färbt und bei «Abgeschlossen» rot. Ist dies möglich?
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wählen Sie dazu die betroffenen Zellen an und gehen Sie auf Format/Bedingte Formatierung. Definieren Sie als Bedingung 1: "Zellwert ist", "gleich", "Offen".

© Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf den Button Format. Unter dem Reiter Muster können Sie grün als Hintergrundfarbe auswählen.

© Quelle: PCtipp.ch

Bestätigen Sie mit OK und klicken Sie auf den Button Hinzufügen, um auf dieselbe Art eine 2. Bedingung für den Zellwert "Abgeschlossen" einzugeben.

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