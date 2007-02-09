Excel: Zellen nach Resultat einfärben

Problem: Ich habe in einem Excel-Dokument in einer Zelle die Ausgabe «Offen» oder «Abgeschlossen». Um eine bessere Übersicht zu erhalten, möchte ich nun, dass sich der Hintergrund der Zelle bei «Offen» grün färbt und bei «Abgeschlossen» rot. Ist dies möglich?

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