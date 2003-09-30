Excel: Zellen vor unerwünschtem Überschreiben schützen

Das ist sehr einfach. Excel bietet dafür die Funktion des Blattschutzes an. Wenn Sie diese Option aktivieren, sind alle Zellen geschützt bzw. gesperrt. Diejenigen, die Sie zur Bearbeitung freigeben wollen, müssen Sie vor der Aktivierung des Blattschutzes entsperren.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, die Sie entsperren wollen. Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Zellen formatieren..." und dann die Registerkarte "Schutz".