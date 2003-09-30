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PCtipp Redaktion
30. Sep 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Zellen vor unerwünschtem Überschreiben schützen

Ich möchte in einem Excel-Arbeitsblatt einige Felder und die dazugehörigen Formeln schützen, damit sie nicht überschrieben werden können. Gibt es für dieses Problem eine einfache Lösung?
© Quelle: PCtipp.ch

Das ist sehr einfach. Excel bietet dafür die Funktion des Blattschutzes an. Wenn Sie diese Option aktivieren, sind alle Zellen geschützt bzw. gesperrt. Diejenigen, die Sie zur Bearbeitung freigeben wollen, müssen Sie vor der Aktivierung des Blattschutzes entsperren.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, die Sie entsperren wollen. Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Zellen formatieren..." und dann die Registerkarte "Schutz".

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Entfernen Sie das Häkchen vor "Gesperrt". Sie können auch mehrere Zellen, Spalten, Zeilen gleichzeitig markieren und dieses Häkchen für alle markierten Zellen auf einmal entfernen.

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Wenn Sie nun über "Extras/Schutz" das Blatt oder die Arbeitsmappe schützen, können in den Zellen, für die Sie das Häkchen vor "Gesperrt" nicht entfernt haben, keine Eingaben gemacht werden. Nur in die Zellen, bei denen das Häkchen entfernt wurde, kann geschrieben werden.

In Excel 2002 (XP) haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, bestimmte Bereiche für bestimmte Benutzer freizugeben.

© Quelle: PCtipp.ch

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