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PCtipp Redaktion
19. Mai 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Excel: Zentrierte Zahlen am Dezimalkomma ausrichten

Excel-Tabelle: Die Spalte soll so formatiert werden, dass die Zahlen zentriert sind, aber die Kommas untereinander stehen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Sie können dafür ein benutzerdefiniertes Format verwenden.

Markieren Sie die Zellen, auf die Sie dieses Format anwenden wollen, und rufen Sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü auf. Wählen Sie dort "Zellen formatieren..."

Auf der Registerkarte "Zahlen" wählen Sie die Kategorie "Benutzerdefiniert".

Auf der rechten Seite des Fensters geben Sie unter "Typ:" ein: "??0,00" oder wenn Sie den Punkt als Trennzeichen benutzen "??0.00"

Bestätigen Sie das Format mit "OK".

Hinweis: Wenn Sie grössere Zahlen als dreistellige vor dem Komma, also grösser als 999,99 (999.99) verwenden wollen, müssen Sie das Format dafür anpassen. Es sieht dann so aus:

???.??0,00 bzw. ???'??0.00

Nun können Sie Zahlen bis sechs Stellen vor dem Komma, also bis 999.999,99 (999'999.99) darstellen.

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