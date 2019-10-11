Excel: Ziffernfolge in Datum umwandeln

Wenn es genügend korrekte Beispiele von Ihnen erhalten hat, macht es das sogar richtig. Ausserdem stehen die Kalenderdaten in dieser Spalte nun bereits als feste Werte drin – und nicht als Formeln. Scrollen Sie einmal durch die Liste und prüfen Sie von Auge, ob Excel sich nirgends verheddert hat. Wenn alles passt und Sie die Spalte mit der falsch dargestellten Datumsangabe nicht mehr brauchen, können Sie jene löschen.

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Variante 2: Per Formel umwandeln

Variante 2: Per Formel umwandeln

Vielleicht haben Sie eine alte Excel-Version oder Sie trauen Excel bei der Blitzvorschau nicht ganz über den Weg. In diesem Fall bietet sich ein Umwandeln mittels Formel an, die Excel keinen Interpretationsspielraum bietet und die sicherstellt, dass die richtigen Zeichen in die richtigen Datumsangaben umgewandelt werden.

Sie müssen den Text «20191001» in seine Bestandteile (2019 - 10 - 01) zerlegen und anschliessend in ein Datum umwandeln. Sie benötigen dazu mehrere Funktionen:

1. Mit TEIL() können Sie einzelne Zeichen aus dem Text herauslesen. Der Ausdruck «=TEIL(B2;5;2)» liest aus der Zelle B2 ab dem fünften Zeichen 2 Zeichen heraus. In unserem Beispiel liefert er also den Monat («10»).

2. Zusätzlich müssen zwischen den Bestandteilen Punkte eingefügt werden, die man mittels «&»-Zeichen und den Anführungszeichen direkt in die Formel hinein verketten kann. Die Formel lautet vorläufig so:

=TEIL(B2;7;2)&"."&TEIL(B2;5;2)&"."&TEIL(B2;1;4)

3. Das Resultat dieser Formel sieht zwar korrekt aus (01.10.2019), es muss aber noch in ein Datumsformat umgewandelt werden, wenn Excel damit rechnen soll. Dies bewerkstelligt die Funktion DATWERT(). Die ganze Formel lautet also:

=DATWERT(TEIL(B2;7;2)&"."&TEIL(B2;5;2)&"."&TEIL(B2;1;4))