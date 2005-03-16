16. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Exceltabellen in Word kopieren ohne Gitternetzlinien
Wenn ich im Word eine Excel-Tabelle einfüge, erscheint diese immer mit Gitternetzlinien, selbst wenn es sich um eine verknüpfte Tabelle handelt, die im Original ohne Gitternetzlinien dargestellt ist. Wie bringe ich die Gitternetzlinien weg ?
Versuchen Sie, die Gitternetzlinien in Word zu deaktivieren (Menü "Tabelle/Gitternetzlinien ausblenden").
Hintergrund: Je nachdem, in welchem Format Sie die Grafik einfügen, werden die Einstellungen von Word oder von Excel übernommen.
- Bei nicht verknüpfte Tabellen gelten die Wordeinstellungen
- Bei verknüpften Tabellen im Excel-Format gelten die Excel-Einstellungen
- Bei verknüpften Tabellen, die als Grafik eingefügt werden, gelten die Excel-Einstellungen
- Bei verknüpften Tabellen im html-Format gelten die Word-Einstellungen
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