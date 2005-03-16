Exceltabellen in Word kopieren ohne Gitternetzlinien

Versuchen Sie, die Gitternetzlinien in Word zu deaktivieren (Menü "Tabelle/Gitternetzlinien ausblenden").

Hintergrund: Je nachdem, in welchem Format Sie die Grafik einfügen, werden die Einstellungen von Word oder von Excel übernommen.

- Bei nicht verknüpfte Tabellen gelten die Wordeinstellungen

- Bei verknüpften Tabellen im Excel-Format gelten die Excel-Einstellungen

- Bei verknüpften Tabellen, die als Grafik eingefügt werden, gelten die Excel-Einstellungen

- Bei verknüpften Tabellen im html-Format gelten die Word-Einstellungen