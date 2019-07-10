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Florian Bodoky
10. Jul 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Facebook: Alte Posts nachträglich verbergen – so gehts!

So verbergen Sie alte Posts vor neuen Freunden.

So verbergen Sie alte Posts

© Quelle: PCtipp.ch

Bereits seit 2004 existiert Facebook, seit über zehn Jahren ist es auch in Europa das grösste soziale Netzwerk überhaupt. Eventuell hat man vor Jahren irgendetwas gepostet, das man heute lieber verbergen möchte – zumindest vor neuen Kontakten.

 

So verbergen Sie alte Posts

 © Quelle: PCtipp.ch

Das geht so:

  1. Klicken Sie auf das kleine Dreieck oben rechts und wählen Sie Einstellungen aus.
  2. Klicken Sie auf den Punkt Privatsphäre.
  3. Im Abschnitt Wer kann meine Inhalte sehen, klicken Sie auf Möchtest du die Zielgruppe für Beiträge einschränken, die du mit Freunden von Freunden oder öffentlich geteilt hast?
  4. Klicken Sie nun auf Vergangene Beiträge einschränken. 

Hinweise: Beiträge, in denen Sie markiert wurden, können Sie nicht einschränken. Dies liegt bei der Person, die den Beitrag erstellt hat. Umgekehrt genauso: Denken Sie daran, dass Sie bei eingeschränkten Beiträgen die von Ihnen angebrachten Markierungen löschen, ansonsten können die Kontakte der markierten Person den Beitrag ebenfalls sehen. 

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