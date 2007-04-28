28. Apr 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Falsche E-Mail Adressen aus dem Adressierfeld löschen
Im «An:»-Feld eingetippte E-Mail Adressen merkt sich Outlook entlastenderweise. Ab erstmaligem Versand des Mails reicht das Eintippen von Anfangsbuchstaben, und Outlook unterbreitet die entsprechenden gespeicherten Adressen. Bei Adressänderungen möchte ich gerne ersetzte Mailadressen löschen. Wie funktioniert das?
Am einfachsten ist es, wenn Sie die Adressen in Outlook selber löschen. Öffnen Sie dazu Outlook und erstellen Sie ein neues E-Mail. Tippen Sie in der "An:" Zeile die Anfangsbuchstaben der E-Mail Adresse, welche nicht mehr gültig ist. Selektieren Sie die E-Mail Adresse anschliessend (Feld wird grau hinterlegt) und drücken Sie auf der Tastatur die Taste "Delete". Der Eintrag wird anschliessend von der Liste gelöscht. Dieser Vorgang ist beliebig wiederholbar.
So können Sie diejenigen Adressen bereinigen, welche nicht mehr aktuell sind oder welche Sie nicht mehr brauchen werden.
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