Falsche E-Mail Adressen aus dem Adressierfeld löschen

Am einfachsten ist es, wenn Sie die Adressen in Outlook selber löschen. Öffnen Sie dazu Outlook und erstellen Sie ein neues E-Mail. Tippen Sie in der "An:" Zeile die Anfangsbuchstaben der E-Mail Adresse, welche nicht mehr gültig ist. Selektieren Sie die E-Mail Adresse anschliessend (Feld wird grau hinterlegt) und drücken Sie auf der Tastatur die Taste "Delete". Der Eintrag wird anschliessend von der Liste gelöscht. Dieser Vorgang ist beliebig wiederholbar.