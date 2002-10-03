Falsche Prozentangaben im Excel

Wenn Sie in eine Zelle einen Wert eingeben und hinter den Wert das Prozentzeichen schreiben, dann wird diese Zelle automatisch als "Prozent" formatiert. Das bedeutet, dass die eingegebenen Werte mit 100 multipliziert dargestellt werden, im Hintergrund steht eine Zahl zwischen 0 und 1. Wenn Sie also bspw. eingeben "5%", dann speichert Excel die Zahl 0.05, gibt aber das Ergebnis aus der Multiplikation mit 100 aus - also eben 5%. Folgerichtig zeigt Excel 800% an, wenn Sie eine 8 eingeben - die 8 wird mit 100 multipliziert. Um in der Zelle 8% zu erhalten, müssten Sie eingeben 0.08.

Um das zu umgehen, gibt es in den Optionen (Menü "Extras/Optionen", Registerkarte "Bearbeiten") die Einstellung "Automatische Prozentwerteingabe aktivieren". Aktivieren Sie diese Einstellung, indem Sie das Häkchen davor setzen, und Excel wird in Zukunft (wie bei Ihrem Kollegen) erkennen, dass Sie bei Eingabe der Zahl 8 in eine als Prozent formatierte Zelle nicht meinen 800%, sondern 8%; die Multiplikation mit 100 wird nicht durchgeführt.