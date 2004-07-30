Falzmarke für Brief in OpenOffice.org setzen

Durch das Anhaken von "Position" wird die Bearbeitung der anderen Felder im Fenster inaktiv gesetzt, wenn Sie also danach noch einmal einen Wert verändern wollen, müssen Sie das Häkchen vor "Position" erst wieder entfernen.

Nun haben Sie auf Ihrem Dokument die Falzmarke ebenso gesetzt wie im Artikel "Falzmarke für Brief in Word setzen"[1] beschrieben.