Farbdarstellung auf Notebooks anpassen

Beim Bildschirm des Desktop-PCs ist es ein Klacks, Dinge wie Helligkeit und Kontrast zu regeln oder Farbanpassungen vorzunehmen. Schliesslich sind die Desktop-Monitore mit Einstellknöpfen ausgestattet, über die sich solches schnell anpassen lässt. Anders beim Notebook: Die meisten Laptops ermöglichen über die Zweitbelegung der Funktionstasten (z.B. Fn+F5 bzw. Fn+F6) gerade mal ein wenig Helligkeitsregelung.

Wie bekommt man also die Farbdarstellung auf einem Notebook in den Griff?

Das geht in Windows 7 und Windows 10 gleich. Klicken Sie auf Start, tippen Sie kalib ein und öffnen Sie Bildschirmfarbe kalibrieren. Es startet ein Assistent, in dem Sie unten rechts auf Weiter klicken. Es erscheinen in ein bis zwei Bildern einige Erklärungen. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zum ersten Bild mit einem Schieberegler und grauen Klecksen gelangen. Stellen Sie den Regler so ein, dass die Mitte der neun grauen Kreise weder heller noch dunkler als der Rest des Kreises hervortritt bzw. nicht mehr unterscheidbar ist.