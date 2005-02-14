Farbige Excel-Kopfzeilen?

Nein, die Farbe des eingefügten Textes in der Kopf- oder Fusszeile kann nicht verändert werden. Sie können aber wenn Sie möchten, eine Grafik erstellen, die den gewünschten Text in einer gewünschten Farbe beinhaltet und diese Grafik in der Kopf- oder Fusszeile einfügen. Das einfügen von Grafiken ist erst seit der Excel-Version XP (2002) möglich.