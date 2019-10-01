Farbversatz bei neuerem Brother-Farblaser korrigieren

So gehts

Falls Ihnen so etwas bei einem neueren Brother-Farblaserdrucker passiert (z.B. beim HL-L8360CDW), versuchen Sie Folgendes, wie es auch der Brother-Support empfiehlt.

Tippen Sie ins Display und gehen Sie dort übers Toner-Icon zu Toner/Registrierung. Bestätigen Sie die Rückfrage mit Ja. Anschliessend tippen Sie auf Home (das Häuschen-Icon). Das dürfte es schon gewesen sein. Drucken Sie das Dokument nochmals.

Die Geräte, bei denen das funktionieren sollte, sind diese:

DCP-L8400CDN

DCP-L8410CDW

DCP-L8450CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW(T)

MFC-L8650CDW

MFC-L8690CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9550CDW(T)

MFC-L9570CDW(T)

MFC-L9577CDW

Falls so ein Symptom bei einem anderen Drucker auftreten sollte, googeln Sie nach Ihrem Druckertyp und einem Stichwort wie «Farbversatz» oder «Farben versetzt». Möglicherweise hat auch Ihr Druckerhersteller eine Option, dies über ein Menü oder via Druckeinstellungen zu korrigieren.