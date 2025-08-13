Faustformel für den TV-Abstand und Auflösung

Schon gewusst, dass die Faustformel zur Berechnung von TV-Abstand zu Full-HD-TVs und und 4K-Fernseher unterschiedlich ist? Und dass eben der Abstand zum Betrachter und Aufstellort optimalerweise kleiner wird? Das liegt darin begründet, dass ein Ultra-HD-Fernseher die vierfache Auflösung eines Full-HD-TVs besitzt. Konkret: Ein 4K-TV löst mit 3840 x 2160 (8294400 Pixel) auf, ein Full-HD-Modell mit 1920 x 1080 (2073600 Pixel). Das Verhältnis (= Quotient) beträgt folglich 4. Um nun von der schärferen Auflösung auch tatsächlich profitieren zu können, muss man näher heranrücken. Und hier kommen die Abstandsregeln.

Für Full-HD-Modelle gilt die Abstandsregel, dass der Sitzabstand vom Fernsehergerät rund das Zweikommafünffache seiner Bilddiagonale beträgt. Ein 55 Zoll (ca. 140 cm) grosser Full-HD-TV sollte folglich mit einem Abstand von 2,5 x 140 cm = 3,5 Meter aufgestellt werden respektive an der Wand hängen.

Bei 4K-TVs schmilzt der Abstand auf den Faktor 1,5. Ein Ultra-HD-Modell darf also gerne näher platziert werden. Im obigen Fall kann der 55-Zoll-Fernseher auf 1,5 x 140 cm = 2,1 Meter an den Betrachter heranrücken. Die folgende Tabelle zeigt die erweiterten Zusammenhänge.