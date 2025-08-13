Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

Faustformel für den TV-Abstand und Auflösung

Wie hängen Abstand, Auflösung und Bilddiagonale bei einem Fernseher voneinander ab? Gibt es so etwas wie eine optimale Kombination aus den drei Parametern?
© (Quelle: PCtipp)

Schon gewusst, dass die Faustformel zur Berechnung von TV-Abstand zu Full-HD-TVs und und 4K-Fernseher unterschiedlich ist? Und dass eben der Abstand zum Betrachter und Aufstellort optimalerweise kleiner wird? Das liegt darin begründet, dass ein Ultra-HD-Fernseher die vierfache Auflösung eines Full-HD-TVs besitzt. Konkret: Ein 4K-TV löst mit 3840 x 2160 (8294400 Pixel) auf, ein Full-HD-Modell mit 1920 x 1080 (2073600 Pixel). Das Verhältnis (= Quotient) beträgt folglich 4. Um nun von der schärferen Auflösung auch tatsächlich profitieren zu können, muss man näher heranrücken. Und hier kommen die Abstandsregeln.

Für Full-HD-Modelle gilt die Abstandsregel, dass der Sitzabstand vom Fernsehergerät rund das Zweikommafünffache seiner Bilddiagonale beträgt. Ein 55 Zoll (ca. 140 cm) grosser Full-HD-TV sollte folglich mit einem Abstand von 2,5 x 140 cm = 3,5 Meter aufgestellt werden respektive an der Wand hängen.

Bei 4K-TVs schmilzt der Abstand auf den Faktor 1,5. Ein Ultra-HD-Modell darf also gerne näher platziert werden. Im obigen Fall kann der 55-Zoll-Fernseher auf 1,5 x 140 cm = 2,1 Meter an den Betrachter heranrücken. Die folgende Tabelle zeigt die erweiterten Zusammenhänge.

Empfehlungen von TV-Grösse und Abstand bei 4K.TVs

 © Quelle: Panasonic

Kommentare

Schon gewusst? Fernseher
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare