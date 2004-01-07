Favicons extrahieren und dauerhaft speichern

Um die Dateien zu öffnen, benötigen Sie ein Grafikprogramm, das mit Icon-Dateien umgehen kann. Mit der Freeware "IrfanView" [1] oder "XnView" [2] können Sie diese Dateien öffnen und als GIF oder JPG-Bild speichern.

Der Internet Explorer hat jedoch Probleme, die Favicons in den Favoriten zu behalten, da sie mit den temporären Dateien meist gelöscht werden. Das Programm "FavOrg" [3] hilft ihm auf die Sprünge und macht, dass die Icons der Favoriten dauerhaft gespeichert werden.