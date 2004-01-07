Tipps & Tricks
Favicons extrahieren und dauerhaft speichern
Die kleinen Bilder, die im Browser links von der URL und der Favoriten angezeigt werden, nennt man "Favicons". Sie werden zusammen mit allen anderen Bildern und Seiten im temporären Verzeichnis des Browsers abgelegt. Beim Internet Explorer unter Windows XP heisst dieses Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files", wobei "Benutzer" durch den Windows-Kontonamen zu ersetzen ist. Die Dateien heissen meistens "Favion.ico", von welcher Adresse sie stammen können Sie der Spalte "Internetadresse" entnehmen.
Um die Dateien zu öffnen, benötigen Sie ein Grafikprogramm, das mit Icon-Dateien umgehen kann. Mit der Freeware "IrfanView" [1] oder "XnView" [2] können Sie diese Dateien öffnen und als GIF oder JPG-Bild speichern.
Der Internet Explorer hat jedoch Probleme, die Favicons in den Favoriten zu behalten, da sie mit den temporären Dateien meist gelöscht werden. Das Programm "FavOrg" [3] hilft ihm auf die Sprünge und macht, dass die Icons der Favoriten dauerhaft gespeichert werden.
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