15. Dez 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Favoriten auf neuen PC übernehmen
Ich habe eine umfangreiche Sammlung an Links in den Favoriten angelegt. Nun habe ich einen neuen Notebook angeschafft. Wie kann ich diese Favoritensammlung auf den neuen Computer übernehmen?
Sichern Sie den Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\IhrBenutzername\Favoriten" von Ihrer Festplatte und kopieren Sie ihn in dasselbe Verzeichnis auf Ihrem neuen Notebook. Dann haben Sie alle Favoriten wieder zur Verfügung.
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