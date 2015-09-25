Fehler beheben: Firefox wird bereits ausgeführt

Ein relativ häufig auftretendes Problem: Man möchte den Firefoxbrowser von Mozilla starten und eine Fehlermeldung erscheint. Diese sagt: Der Prozess wird bereits ausgeführt, weswegen Firefox nicht gestartet werden kann. Zuerst müsse der Prozess beendet werden. Haarig wirds, wenn die Fehlermeldung auch nach einem Systemneustart weiter erscheint. Die Ursache liegt in diesem Fall häufig an einer Datei namens parent.lock. So lösen Sie das Problem: