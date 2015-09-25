25. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Fehler beheben: Firefox wird bereits ausgeführt
Obwohl der Browser nicht aktiv ist, kommt beim Start die Fehlermeldung, dass der Prozess bereits ausgeführt wird. So lösen Sie das Problem.
Ein relativ häufig auftretendes Problem: Man möchte den Firefoxbrowser von Mozilla starten und eine Fehlermeldung erscheint. Diese sagt: Der Prozess wird bereits ausgeführt, weswegen Firefox nicht gestartet werden kann. Zuerst müsse der Prozess beendet werden. Haarig wirds, wenn die Fehlermeldung auch nach einem Systemneustart weiter erscheint. Die Ursache liegt in diesem Fall häufig an einer Datei namens parent.lock. So lösen Sie das Problem:
- Öffnen Sie mit Windowstaste+R den Ausführen-Dialog.
- Geben Sie folgenden Pfad in die Befehlszeile ein: %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles
- Im entsprechenden Profilverzeichnis finden Sie die Datei parent.lock.
Löschen Sie diese. Das Problem sollte nun behoben sein.
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