Fehler beim Entpacken einer Zip-Datei

Lösung: Es klingt, als fehlten Ihnen die Schreibrechte in dem Ordner, in den Sie die Datei entpacken wollen. Wenn Sie die Datei zum Beispiel in einen Unterordner von C:\Windows\ oder C:\Programme\ entzippen wollen, muss das mit Administrator-Rechten geschehen.

Zum Entpacken einer Zip-Datei brauchts unter Windows übrigens nicht zwingend ein Zusatzprogramm wie WinRar oder 7-zip. Windows selbst ist auch in der Lage, diese Dateien auszupacken.

Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder entzippen Sie die Datei zuerst in einen Ihrer Benutzerordner und kopieren sie per Windows-Explorer mit Administrator-Rechten an den gewünschten Zielort.

Speichern Sie die Zip-Datei hierfür zum Beispiel in Ihren Download-Ordner. Klicken Sie sie dort mit der rechten Maustaste an und wählen Alle extrahieren. Der Windows-Entzipper bietet automatisch an, für die entpackten Dateien einen neuen Ordner zu erstellen. Lassen Sie ihn gewähren, klicken Sie auf Extrahieren.