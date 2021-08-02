Fehler in Windows 10 reparieren

Gelegentlich klemmt nebst der Maus auch das Start- oder Windows-X-Menü. Ihre nächste Option: Drücken Sie Windowstaste+R. Das ruft den Ausführen-Dialog auf den Plan, Bild 4. Tippen Sie darin shutdown /r ein (/r wie «reboot») und drücken Sie Enter. Es erscheint «Sie werden in Kürze abgemeldet» mit der Info, Windows werde in weniger als einer Minute heruntergefahren. Warten Sie diese Minute ab, startet Windows neu.

Geheimtipp: Falls Ihnen jetzt noch etwas Wichtiges einfällt, das Sie vor dem Reboot hätten erledigen wollen, lässt sich dieser Neustart mit Windowstaste+R und der Eingabe von shutdown /a noch abbrechen. Da müssen Sie aber flink sein!

Einfache Patentrezepte (Fortsetzung)

Maus spinnt

Gestern lief sie noch, aber jetzt macht die Maus keinen Wank. Hat Ihr PC oder Notebook mehr als einen USB-Port? Stöpseln Sie die Maus – noch während der PC läuft – testweise an einen anderen USB-Anschluss. Der Grund dafür: Entweder ist der ursprünglich gewählte USB-Port nicht optimal für den Betrieb einer Maus; USB 2.0 ist für Mäuse meist besser als USB 3.0. Oder es ist ein Problem mit der Hardware-Erkennung oder der Treiberregistrierung aufgetreten. Das Umstecken veranlasst Windows, die Maus neu zu erkennen und am neuen USB-Port einzurichten. Sie wird damit im System quasi frisch registriert.

Nicht selten können Sie die Maus danach wieder an den vorherigen Anschluss zurückstöpseln. Für die Grundfunktionen einer Maus reichen übrigens meist die Treiber, die Windows mitbringt. Ein separater Treiber vom Maushersteller ist oft nur nötig, wenn Sie bestimmte Einstellungsmöglichkeiten vermissen oder die Maus zusätzliche Tasten hat, die von den Windows-Treibern nicht unterstützt werden.

Display bleibt dunkel

Oha, schwarzer Bildschirm! Aber Sie vermuten, dass Windows eigentlich gestartet ist, etwa wegen leuchtender Tastatur- oder PC-LEDs oder einem Lüftergeräusch. Prüfen Sie es: Reagiert auf der Tastatur die CapsLock- oder die NumLock-LED, wenn Sie die Caps bzw. NumLock-Taste drücken?

Wenn ja, hilft teilweise die Kombi Windowstaste+Ctrl+Shift+B. Das setzt die Grafikanzeige zurück. Oft ist das Bild wieder da. Falls mehrere Monitore angeschlossen sind, drücken Sie auch die Tastenkombination Windowstaste+P. Damit können Sie versuchen, das Bild auf einen anderen Bildschirm auszugeben. Vielleicht ist einer defekt oder nicht korrekt angeschlossen.

Oder werden gerade Windows-Updates installiert? Geben Sie dem Gerät ein paar Minuten Zeit. Eine laufende Update-Installation ist definitiv im Gange, wenn Sie auf dem schwarzen oder einfarbigen Bildschirm Punkte sehen, die sich bewegen.

Ein PC-Neustart ist in dieser Situation schwierig. Konnten Sie ausschliessen, dass Windows gerade ein Update installiert, hilft vielleicht nur ein Abwürgen, siehe weiter hinten unter PC Abwürgen.

Eine App streikt

Läuft eine der in Windows 10 vorinstallierten oder aus dem Microsoft Store bezogenen Apps nicht, wie sie sollte? Suchen Sie zuerst nach einem Update, Bild 5. Öffnen Sie die App «Microsoft Store» (jene mit dem Einkaufstaschensymbol). Gehen Sie darin über die drei Punkte oben rechts zu Downloads und Updates. Benutzen Sie Updates abrufen, damit sich die neusten Versionen der Apps installieren.