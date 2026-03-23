Fehlercodes verstehen

Einige Beispiele: Die Fehlermeldung Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xc0000005) erscheint, wenn Sie versuchen, eine Anwendung zu öffnen, die nicht mit Ihrer Windows-Version kompatibel ist. Es könnte auch an einer beschädigten oder fehlenden DLL-Datei (Windows-Programmbibliothek) liegen. Hier hilft nur, das betroffene Programm zu deinstallieren und nach einer kompatiblen Version zu suchen.

Die Datei konnte nicht gefunden werden bedeutet, dass Windows eine für einen bestimmten Vorgang benötigte Datei oder einen Ordner nicht finden kann. Dies könnte eine beschädigte Registrierung als Ursache haben. Führen Sie die Schritte durch, die im Abschnitt «Systemfehler beseitigen» wie weiter unten beschrieben. Gleiches gilt für die Fehlermeldung Windows konnte nicht gestartet werden, weil die folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \Windows\System32\config\SYSTEM.

Ihr PC ist auf ein Problem gestossen und muss neu gestartet werden heisst auch «Bluescreen des Todes» oder BSOD, ist unter Windows 11 aber extrem selten. Diese Meldung zeigt einen kritischen Systemfehler an, der dazu geführt hat, dass Ihr Computer abstürzt. Eine Hardware-Fehlfunktion könnte dies verursachen, eine beschädigte Systemdatei oder ein Software-Konflikt.

Ein konkretes Beispiel soll zeigen, wie man bei der Ursachenforschung vorgeht: Die Fehlermeldung lautet Ereignis-ID 1022: .NET Runtime version 4.0.30319.0 – Fehler beim Initialisieren der Profilerstellungs-API-Anfügeinfrastruktur. Dieser Prozess ermöglicht einem Profiler das Anfügen nicht. HRESULT: 0x80004005. Prozess-ID (dezimal): 10040. Meldungs-ID: [0x2509].

Das ist zunächst schwer zu verstehen. Der erste Teil weist da­rauf hin, dass es sich um ein Problem mit dem .NET-Framework handelt. Die Beschreibung bedeutet, ein Dienst startet nicht richtig, weil das .NET-Profiling fehlschlägt, was wiederum die Windows-Suche beeinträchtigt. Das ergibt auch eine Suche nach HRESULT: 0x80004005. Mit diesen Informationen ausgestattet finden Sie auf den Seiten des Microsoft-Supports Informationen zur Behebung.

In der rechten Spalte der Ereignisanzeige lassen sich ausgewählte Protokolleinträge speichern, etwa um diese später in Ruhe auszuwerten. Wählen Sie dazu das entsprechende Ereignis und klicken Sie anschliessend in der rechten Spalte auf Ausgewählte Ereignisse speichern. Des Weiteren können Sie mit dem Button Protokoll löschen nicht mehr benötigte Protokolle beseitigen.

Viele Fehler stehen im Zusammenhang mit der Update-Funktion von Windows. Der Fehlercode 0x80070057 etwa weist auf ein Problem mit dem Windows-Update-Dienst hin. Eine beschädigte Update-Datei oder ein Software-Konflikt könnten diese Windows-Fehlermeldung verursachen. Versuchen Sie, die Updates erneut installieren zu lassen.

Die Fehler 0x8024401c und 0x8024002e treten auf, wenn Windows-Update keine Quelle zum Download von Patches findet. Das könnte an einem beschädigten Cache oder an Ihrer Internetverbindung liegen und verschwindet oftmals von selbst.

0x800705b4 ist ein Windows-Update-Fehler, der bei der Installation von Updates, Apps oder Spielen auftritt und auf blockierte Dienste oder Konflikte mit Antivirenprogrammen zurückzuführen ist. Um ihn zu beheben, starten Sie die die Option Windows-Problembehandlung via Start/Einstellungen/System/Problembehandlung/Andere Problembehandlungen, deaktivieren ihre Sicherheits-Software kurzfristig oder starten den Update-Dienst neu.

0x80242016: Dieser Fehler weist auf eine fehlende Verbindung zum Windows-Update-Server hin. Der Windows-Update-Fehler 0x80242016 ist relativ stark verbreitet. Er tritt in der Regel auf, wenn es ein Problem beim Herunterladen von Windows-Updates gibt.

Der Fehlercode 0x80070570 tritt oft bei Installations- oder Update-Fehlern auf und weist darauf hin, dass eine Datei beschädigt oder fehlerhaft ist.