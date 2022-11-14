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Florian Bodoky
14. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Fritz!Box

Fehlersuche im Fritz!Box-Protokoll – so gehts

Ereignet sich in Ihrem Netz irgendein Zwischenfall, kann dies über die Ereignis-Auflistung über die Fritz!Box-Bedienoberfläche lokalisiert werden. So finden Sie es.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Das Gerät kann sich nicht mehr mit dem WLAN verbinden, die Internetverbindung streikt oder ein unbekanntes Gerät ist im WLAN aufgetaucht – das alles und noch mehr lässt sich im Ereignisprotokoll der Fritz!Box nachvollziehen. Mit den Aktivitäten kurz davor lassen sich unter Umständen auch die Fehlerquellen lokalisieren oder zumindest einschränken. Denn die Fritz!Box registriert alles, was in Ihrem Netz passiert. So finden Sie den Menüpunkt.

  1. Loggen Sie sich via Webbrowser in die Bedienoberfläche Ihrer Fritz!Box ein.
  2. Klicken Sie auf System, danach auf Ereignisse.
  3. Wählen Sie im Drop-Down-Menü den Bereich aus, wo Sie die gefragte Aktivität oder das Vorkommnis am ehesten vermuten.
  4. Nun wird alles genau aufgelistet und die Fehler- oder Ereignissuche kann beginnen.

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