Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
8. Jul 2011
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Fenster automatisch maximieren

Problem: Ich möchte nicht jedes Fenster mit der Maus in die gewünschte Grösse ziehen. Mir wärs lieber, Word & Co. würden automatisch im Vollbild starten. Geht das, ohne allzutief in die Systeminnereien einzugreifen?

Ändern Sie diese Option auf «Maximiert»

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Sie können jede beliebige Programmverknüpfung entsprechend einstellen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, über die Sie eines der betroffenen Programme starten, zum Beispiel Word. Öffnen Sie im Kontextmenü die Eigenschaften. Falls Sie Windows 7 mit einer Word-Verknüpfung in der Taskleiste haben, klicken Sie erst mit Rechts auf die Verknüpfung. Es öffnet sich die Liste mit den zuletzt verwendeten Dateien. Darunter befindet sich die eigentliche Programmverknüpfung. Klicken Sie da gleich nochmals mit Rechts drauf - dann finden Sie ebenfalls den Punkt Eigenschaften.

Ändern Sie diese Option auf «Maximiert»

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Reiter Verknüpfung ist hinter «Ausführen» wahrscheinlich jetzt «Normales Fenster» eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung auf «Maximiert» und klicken Sie auf OK. Jetzt sollte die Software - in diesem Fall Word - automatisch maximiert starten, wenn Sie diese Verknüpfung benutzen. Wiederholen Sie die Prozedur auch für alle anderen Anwendungen, von denen Sie sich dasselbe wünschen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Datenverwaltung Kummerkasten Software Windows Zubehör Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare