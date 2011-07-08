Fenster automatisch maximieren

Lösung: Sie können jede beliebige Programmverknüpfung entsprechend einstellen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, über die Sie eines der betroffenen Programme starten, zum Beispiel Word. Öffnen Sie im Kontextmenü die Eigenschaften. Falls Sie Windows 7 mit einer Word-Verknüpfung in der Taskleiste haben, klicken Sie erst mit Rechts auf die Verknüpfung. Es öffnet sich die Liste mit den zuletzt verwendeten Dateien. Darunter befindet sich die eigentliche Programmverknüpfung. Klicken Sie da gleich nochmals mit Rechts drauf - dann finden Sie ebenfalls den Punkt Eigenschaften.