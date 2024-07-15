Fernsehen – überall

Das ärgert jeden Sportfan: Man sitzt im Zug und verpasst das Live-Ereignis, auf das man sich schon monatelang gefreut hat. Wer Bescheid weiss, kann aus der Not eine Tugend machen. Denn mittlerweile lässt sich auf viele Weisen Live-TV empfangen – auch unterwegs. Unser TV-Guide zeigt die Optionen, die Sie haben. Konkret besprechen wir den Empfang per Smartphone, Tablet, Notebook, per Projektor und natürlich via TV-Gerät. Ausserdem nennen wir für jeden Fall unsere persönlichen Hardware-Favoriten.

TV-Geräte

Läuft alles nach Plan, sitzen Sie pünktlich vor dem Fernseher zu Hause und sind perfekt eingerichtet. Dennoch sollten Sie auch für diesen Fall einiges abklären, und zwar vorher: Klappt der Empfang für Bild und Ton? Wie gut ist die Auflösung des TV-Geräts? Kann ich die Sendung oder das Sportereignis aufnehmen oder auch im Nachhinein nochmals anschauen?

Der gemeinsame Nenner der Empfangs­methoden am TV-Gerät heisst DVB und steht für Digital Video Broadcasting (digitaler Video­rundfunk). Er bezeichnet standardisierte Verfahren für die Übertragung von digitalen Inhalten: Radio, Fernsehen, Raumklang, Mehrkanalton und interaktive Dienste werden mit digitaler Technik ausgestrahlt.

Prinzipiell sind beim Fernseher eine Signalübertragung via DVB-T2 (terrestrisch), DVB-S2 (Satellit), DVB-C2 (Kabel) oder Internet möglich. In der Praxis können allerdings nur DVB-C2, DVB-S2 und Internet genutzt werden. Beliebt sind hierzulande Rundum-Abos mit Internet, TV, Festnetz und/oder Mobilfunk. Der Vorteil: Solche All-in-One-Angebote sind meist nicht nur günstiger als die Einzel-Abos, oft ist im Gesamtpreis eine TV-Box inbegriffen, die mit dem Router (der ebenso Teil des Gesamtpakets ist) verbunden und am TV via HDMI angeschlossen wird. Provider wie Green.ch, iWay, Quickline oder Swisscom (Bluewin-TV) bieten solch eine TV-Box für Endanwender an. Hingegen verzichtet Sunrise darauf. Bei diesem Provider lässt sich das TV-Signal direkt vom Router (via LAN oder WLAN) zum TV-Gerät übertragen. Mehr zu diesen Abo-Angeboten unter «Die besten Dienste» auf der letzten Seite/Teil 5.

Hardware-Empfehlung

● Samsung OLED S95D: Dreh- und Angelpunkt des brandneuen 55 Zoll grossen Samsung OLED-Fernsehers ist der Neural-Quantum-4K-AI-Gen2-Prozessor, der mithilfe seiner KI-Algorithmen fortwährend das Bild analysiert und optimiert, Bild 1. Zweiter Pluspunkt: Samsung spendiert dem Modell ein mattes OLED-Glare-Free-Display, was in der Praxis nervige Reflexionen reduziert, aber dennoch für eine hohe Farbgenauigkeit und Bildschärfe sorgt. Das war im Test gerade bei Tageslicht eine sichtbare Verbesserung.