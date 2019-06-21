Festlegen, ob und wann der Bildschirm nach dem Sperren einschläft

Wenn Sie ab und zu vom Arbeitsplatz weggehen und den Bildschirm sperren (Windowstaste+L), dann geht der Bildschirm früher oder später in den Schlafmodus. Legen Sie fest, ob der Monitor überhaupt in den Schlafmodus soll oder nach welcher Wartezeit er zu schlafen hat.

Mit den nachfolgenden Punkten 1 bis 4 zaubern Sie via Registry-Editor den hierzu notwendigen Einstellungs-Befehl wieder hervor. Die Punkte 5 bis 9 zeigen Ihnen, was Sie mit der zurückgewonnenen Einstellung anstellen können.