Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
21. Jun 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Festlegen, ob und wann der Bildschirm nach dem Sperren einschläft

Soll der Monitor schon eine Minute nach dem Bildschirm-Sperren in den Schlafmodus – oder gar nie? Hier können Sie etwas tricksen.

Ändern Sie diesen Registry-Wert

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie ab und zu vom Arbeitsplatz weggehen und den Bildschirm sperren (Windowstaste+L), dann geht der Bildschirm früher oder später in den Schlafmodus. Legen Sie fest, ob der Monitor überhaupt in den Schlafmodus soll oder nach welcher Wartezeit er zu schlafen hat.

Mit den nachfolgenden Punkten 1 bis 4 zaubern Sie via Registry-Editor den hierzu notwendigen Einstellungs-Befehl wieder hervor. Die Punkte 5 bis 9 zeigen Ihnen, was Sie mit der zurückgewonnenen Einstellung anstellen können.  

 

Ändern Sie diesen Registry-Wert

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie den Registry-Editor, indem Sie auf Start klicken, regedit eintippen und den Registrierungseditor öffnen.
  2. Navigieren Sie durch Aufklappen der Zweige im linken Teil des Fensters zu folgendem Schlüssel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7

  3. Doppelklicken Sie dort in der rechten Fensterhälfte auf Attributes und tippen Sie im Fenster Wert eine 2 ein.
  4. Klicken Sie auf OK.

Stellen Sie die Konsolensperre um

 © Quelle: PCtipp.ch

  • Öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie auf Energieoptionen.
  • Klicken Sie auf den aktuell aktiven Energiesparplan. In der Regel ist das Ausbalanciert.
  • Wählen Sie nun Energiesparplaneinstellungen ändern, danach Erweiterte Energieeinstellungen ändern
  • Scrollen Sie zur Kategorie Bildschirm, klappen Sie erst diese auf und anschliessend den Zweig Zeitlimit für Konsolensperre. Und genau das ist der Befehl, den Sie ohne obigen Registry-Hack nicht sehen würden.
  • Bei Notebooks passen Sie beide Einträge (Auf Akku und Netzbetrieb) Ihren Wünschen an: Soll sich der Monitor gar nicht schlafen legen, tippen Sie die Ziffer 0 ein. Jede andere Zahl wird als Minutenangabe interpretiert. Soll der Monitor also nach 10 Minuten schlafen, tippen Sie eine 10 ein. Klicken Sie auf OK.

    • Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte. Der Tipp funktioniert grundsätzlich auch unter Windows 7 und 8.

    Kommentare

    Windows Zubehör Windows & PC
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
    IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
    Christian Bühlmann
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
    Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
    1 Minute
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
    Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
    2 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare