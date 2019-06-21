Tipps & Tricks
Festlegen, ob und wann der Bildschirm nach dem Sperren einschläft
Wenn Sie ab und zu vom Arbeitsplatz weggehen und den Bildschirm sperren (Windowstaste+L), dann geht der Bildschirm früher oder später in den Schlafmodus. Legen Sie fest, ob der Monitor überhaupt in den Schlafmodus soll oder nach welcher Wartezeit er zu schlafen hat.
Mit den nachfolgenden Punkten 1 bis 4 zaubern Sie via Registry-Editor den hierzu notwendigen Einstellungs-Befehl wieder hervor. Die Punkte 5 bis 9 zeigen Ihnen, was Sie mit der zurückgewonnenen Einstellung anstellen können.
- Öffnen Sie den Registry-Editor, indem Sie auf Start klicken, regedit eintippen und den Registrierungseditor öffnen.
- Navigieren Sie durch Aufklappen der Zweige im linken Teil des Fensters zu folgendem Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7
- Doppelklicken Sie dort in der rechten Fensterhälfte auf Attributes und tippen Sie im Fenster Wert eine 2 ein.
- Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte. Der Tipp funktioniert grundsätzlich auch unter Windows 7 und 8.
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