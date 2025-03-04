Der Festplatten-Guide

M.2-Speicher sind immer SSDs. Äusserlich ähneln sie RAM-Riegeln, sehen also nicht mehr aus wie klassische Speicher. Es gibt sie meist in einer Länge von 42, 60 oder 80 Millimetern und einer Breite von 22 Millimetern. Um was für ein Modell es sich handelt, steht im Namen. So ist eine «M.2 2260» 22 Millimeter breit und 60 Millimeter lang. Gelegentlich wird ein M.2-Steckplatz auch für eine WLAN- oder Bluetooth-Karte genutzt.

Als Anschluss dienen entweder SATA- oder PCIe-Schnittstellen (PCI Express). M.2-SSDs mit SATA-Anschluss sind nicht performanter als herkömmliche SSDs. Erst mit einem PCIe-Anschluss nutzen sie das NVMe-Protokoll und sind deutlich schneller. Ausser der Schnittstelle spielt die Anzahl der Lanes (in Deutsch = Fahrbahn) eine Rolle. Je höher ihre Zahl ist, desto grösser die Bandbreite.

Das U.2-Format

Ferner gibt es noch das U.2-Format. Es spielt aber im Privatbereich kaum eine Rolle, sondern wird eher im professionellen Segment für High-End-Server oder Grafik-Workstations eingesetzt. Äusserlich ähneln U.2-Laufwerke Festplatten oder SSDs im 2,5-Zoll-Format, sind aber ein wenig dicker. Ein weiterer Unterschied ist, dass U.2-Laufwerke immer über PCIe angeschlossen sind und damit das flottere NVMe-Protokoll nutzen können.

Das mSATA-Format

Bisweilen trifft man auf das mSATA-Format. Diese Laufwerke sind etwas grösser als M.2-Modelle, aber weniger flexibel, da sie eine festgelegte Grösse haben und zudem schlechter verfügbar sind, Bild 4. Ausserdem unterstützen sie nur SATA, während M.2 sowohl für SATA als auch PCIe ausgelegt ist. Zu finden sind mSATA-Laufwerke nur in Laptops und einigen kleineren Systemen.